Эррера: «МС» — основной претендент на титул, он потратил в АПЛ больше всех

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился мнением, кто является главным претендентом на победу в сезоне-2017/18 АПЛ. По словам испанца, фаворит – «Манчестер Сити».
«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» завоевал три трофея, а «Манчестер Сити» ничего. Его игроки находятся под давлением и обязаны побеждать. Поэтому у них больше обязательств, чем у нас. Но у меня как у игрока «МЮ» у самого есть обязательства и ожидания, и мне это нравится.
«Манчестер Сити» потратил больше всех в Премьер-лиге, поэтому он является основным претендентом на титул. Мы постараемся помешать им, и «МЮ» будет бороться за каждый трофей. Но «МС» фаворит в первую очередь из-за потраченных денег», — цитирует Эрреру The Telegraph.
После пяти туров «Манчестер Юнайтед» лидирует в АПЛ, имея в своём активе 13 очков, столько же у идущего вторым «Манчестер Сити». Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».