«Спартак» представил видео вокруг матча с «Тосно»

«Спартак» на официальном канале в YouTube выложил видео вокруг матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:2).
На 29-й минуте игрок «Тосно» Виталий Шахов получил прямую красную карточку — арбитр посчитал, что футболист «Тосно» совершил фол последней надежды, нарушив правила на Педро Роше. Воспользоваться численным преимуществом «Спартак» сумел на 35-й минуте, когда отличился Георгий Джикия. На 63-й минуте Марио Пашалич забил второй гол гостей.
В концовке второго тайма хозяева сумели один мяч отыграть — на 86-й минуте отличился Евгений Марков. На 90-й минуте «Тосно» счёт сравнял — мяч в ворота Артёма Реброва отправил Антон Заболотный.
В таблице российского чемпионата «Тосно» (9 очков) располагается на 13-й строчке, а «Спартак» (13) располагается на 8-м месте.
«Спартак» (13 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Тосно» (9 баллов) — 13-й.
Видео вокруг матча также можно посмотреть на канале в YouTube.