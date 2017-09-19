Защитник «Интернасьонала» Алемао пересёк футбольное поле на коленях

Защитник «Интернасьонала» Алемао сдержал обещание и пересёк футбольное поле на коленях. В начале 2017 года 27-летний бразилец угодил в лазарет с переломом ноги. Защитник обратился к богу за помощью, пообещав, что если снова будет играть, то перейдёт всё футбольное поле на коленях.
В матче бразильской Серии В с «Фигейренсе» Алемао после шести месяцев, проведённых в лазарете, вышел на замену, а его команда добилась победы (3:0). После финального свистка игрок сдержал обещание и пересёк поле на коленях.
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