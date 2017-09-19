Назначены судьи на матчи 11-го тура РФПЛ. «Краснодар» и «Зенит» рассудит Вилков

Назначены судьи и инспекторы на матчи 11-го тура РФПЛ. Центральный матч тура «Краснодар» – «Зенит» обслужит Михаил Вилков.
23 сентября (суббота)
«Динамо» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Спартак» – «Анжи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
24 сентября (воскресенье)
«Уфа» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Урал» – «Тосно»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
25 сентября (понедельник)
«Амкар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).