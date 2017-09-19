175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Назначены судьи на матчи 11-го тура РФПЛ. «Краснодар» и «Зенит» рассудит Вилков

19 сентября 2017, вторник. 14:01 Футбол

Назначены судьи и инспекторы на матчи 11-го тура РФПЛ. Центральный матч тура «Краснодар» – «Зенит» обслужит Михаил Вилков.

23 сентября (суббота)

«Динамо» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Спартак» – «Анжи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

24 сентября (воскресенье)

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Урал» – «Тосно»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

25 сентября (понедельник)

«Амкар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Анжи Арсенал Тула Ахмат ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Тосно ФК Урал ФК Уфа Алексей Николаев Виталий Мешков Владислав Безбородов Михаил Вилков Футбольное судейство
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
14:22 Щенсны займёт место Буффона в воротах «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»
14:11 Хавбек ЦСКА Миланов не вызван в сборную Болгарии на матчи квалификации ЧМ-2018
14:05 Нападающий «Зенита» Дзюба перед матчем разыграл девочку, дёргая её за косы
14:01 Назначены судьи на матчи 11-го тура РФПЛ. «Краснодар» и «Зенит» рассудит Вилков
13:53 В чемпионате Аргентины у выбежавшей на поле собаки хотели взять интервью
13:40 Голкипер «Баварии» Нойер раньше января на поле не выйдет
13:40 Заканчивается набор футболистов в сборную фестиваля «Спортивная волна-2017»
13:37 Защитник «Интернасьонала» Алемао пересёк футбольное поле на коленях
13:33 Юрченко: «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки
13:32 «Спартак» представил видео вокруг матча с «Тосно»
13:30 По новому контракту Серхио Рамос будет получать в «Реале» € 12 млн в год
13:15 Футболистка сборной России Карпова перешла из «Чертаново» в «Валенсию»
13:09 Эррера: «МС» — основной претендент на титул, он потратил в АПЛ больше всех
12:59 Парфёнов: к Каррере отношусь с большим уважением и надеюсь, что всё наладится
12:54 Балотелли загадочно высказался по поводу конфликта Неймара и Кавани
12:36 На финал чемпионата мира – 2018 подано 83 тыс. заявок, на матч-открытие 60 тыс.
12:32 Россияне не смогут передать билеты четвёртой категории иностранным болельщикам
12:31 В Испании сообщили, что финал Лиги чемпионов — 2019 примет Баку
12:30 На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано почти 1 млн заявок
12:24 Х.Гарсия: привыкнуть к 35 градусам жары в Севилье легче, чем к минус 20 в России
12:15 Нападающий «Арсенала» Уэлбек, получивший травму паха, пропустит один месяц
12:09 Д. Билялетдинов продолжит карьеру в литовском «Тракае»
12:07 Окриашвили: «Краснодар» настраивается на игру с «Томью» так же, как на матч РФПЛ
12:00 Зотов: программа по оказанию юридической помощи запущена для ребят из ПФЛ
11:52 В Челябинск привезли кубок мира по футболу
11:45 «МЮ» попросил запретить фанатам петь песню о Лукаку, посчитав её расистской
11:27 Фонсека: «Наполи» и «Манчестер Сити» – главные кандидаты на выход в нашей группе
11:16 Карвахаль: однажды я бы хотел стать капитаном «Реала»
11:12 Азар: если когда-то вернусь во Францию, то только в «Лилль»
11:10 Полузащитник «Лас-Пальмаса» отыграл против «Атлетика» с температурой «+40»
10:40 Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение
10:37 Бобан: «Милан» купил много футболистов, но ни одной суперзвезды
10:26 Занев: о том, что провожу 100-й матч за «Амкар», узнал из программки «Локо»
10:23 Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо надеется продлить контракт с клубом
10:08 Капитан «Ньюкасла» за каждый гол получает от мамы £ 5
10:00 ОПСФ объявил о старте программы по оказанию юридической помощи футболистам
09:52 Контракт Воронина со сборной Украины рассчитан до конца отбора на ЧМ-2018
09:39 Кежман: Милинковичем-Савичем интересуются в Мадриде, Манчестере и Милане
09:36 Стало известно, сколько полузащитник Коноплянка зарабатывает в «Шальке»
09:26 Миятович: возможно, я бы продал Бэйла, он не адаптировался в «Реале»
09:23 Хавбек «Манчестер Юнайтед» Эррера рассказал, кого считает лучшим вратарём в мире
09:18 Хёведес — в общей группе «Ювентуса», Де Шильо продолжает восстанавливаться
09:09 Тренер «Амкара» Алексич: «Локомотив» не удивил, считаю нашу победу закономерной
08:59 Бартомеу: «Барселона» очень близка к продлению контракта с Иньестой
08:59 Экс-вратарь сборной Аргентины: во времена Пеле Месси пришлось бы плохо
Все новости RSS
Партнерский контент