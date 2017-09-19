После выездной победы над «Локомотивом» (1:0) в 10-м туре РФПЛ игроки и тренерский штаб «Амкара» остались в Москве. В столице пермская команда будет готовиться к поединку 1/16 финала Кубка России, где она сыграет в гостях с «Факелом».
В Москве игроки «Амкара» тренируются на стадионе ФОП «Измайлово». К партнёрам уже присоединился защитник Брайн Идову, пропустивший встречу чемпионата из-за дисквалификации.
В Воронеж «Амкар» отправится вечером 20 сентября, а сам матч состоится на Центральном стадионе профсоюзов 21 сентября.
«Амкар» в Москве готовится к выездному матчу Кубка России с «Факелом»
Фото: Официальный сайт ФК «Амкар»