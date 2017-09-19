Дембеле, Доннарумма и Мбаппе — в числе 25 претендентов на награду Golden Boy

Обнародованы 25 претендентов на награду Golden Boy, вручаемую итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. В числе претендентов 20-летний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, 18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и 18-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Список кандидатов: Аарон Мартин («Эспаньол»), Жан-Кевин Огюстен («РБ Лейпциг»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Стивен Бергвейн (ПСВ), Калверт-Льюин («Эвертон»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Усман Дембеле («Барселона»), Амаду Диавара («Наполи»), Каспер Дольберг («Аякс»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Беньямин Хенрикс («Байер»), Борха Майораль («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эмре Мор («Сельта»), Рис Оксфорд («Боруссия» М), Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Аллан Сен-Максимен («Ницца»), Доминик Соланке («Ливерпуль»), Тео Эрнандес («Реал»), Юри Тилеманс («Монако»), Энес Унал («Вильярреал»), Кайл Уокер-Питерс («Тоттенхэм»).
В 2016 году обладателем награды стал португальский полузащитник Ренату Саншеш, выступающий в настоящее время за «Суонси Сити» на правах аренды.