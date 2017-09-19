Родители юного фаната «Ювентуса» пошутили, подарив ему майку «Интера»

Родители пошутили над сыном, который является болельщиком «Ювентуса». В день его рождения мальчику подарили подарок, в котором находилась майка «Интера» — одного из самых принципиальных соперников туринского клуба. Мальчик был шокирован и выбросил футболку.
Позже болельщик «старой синьоры» эмоционально напомнил, что является фанатом «Ювентуса». Спустя время мальчику вручили второй подарок, в котором находилась уже футболка туринского клуба.
Видео с дня рождения, на котором мальчику подарили футболку, можно посмотреть в «Твиттере».
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