Видео. Роналдиньо забил в Индии в футзальном матче

Бывший нападающий сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо забил два мяча в одном из матчей мини-футбольной лиги Индии за команду «Дели» против «Ченнаи». Бразилец в первом случае забил мяч головой, а во втором — эффектно действовал на добивании, послав мяч под перекладину.
Роналдиньо защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2008 год. Играл также в «Милане», «ПСЖ» и некоторых других клубах.
Если у вас не отображается видеозапись с голами Роналдиньо, её можно посмотреть в «Твиттере».