Зидан – о конфликте Неймара и Кавани: в «Реале» знают, кто исполняет стандарты

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, отвечая на вопрос, что он думает о конфликте игроков «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Неймара, отметил, что в его команде каждый знает свои обязанности.
«Мы готовимся к играм. Футболисты «Реала» знают, кто вбрасывает ауты, кто подаёт угловые или исполняет штрафные удары, но я не хочу говорить о «ПСЖ». Я думаю о своей команде», — цитирует Зидана Marca.
Напомним, что в матче 6-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лионом» (2:0) сначала Дани Алвес не позволил Кавани пробить штрафной удар, отдав мяч Неймару, а позже уругваец исполнил пенальти, не подпустив к мячу бразильца.
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