Экс-защитнику «Ювентуса» Зебина грозит 1,5 года лишения свободы

Бывший французский защитник Жонатан Зебина, известный по выступлениям за «Ювентус», предстал перед судом в Авиньоне 18 сентября за уклонение от уплаты налогов более чем на € 1 млн. Прокурор потребовал 18 месяцев лишения свободы, сообщает Lea Dauphune Libere. Решение по данному делу будет вынесено 16 октября.
Зебина кроме «Ювентуса» также выступал за «Канн», «Кальяри», «Рому» «Брешиа», «Брест», «Тулуз» и «Арль-Авиньон». Он является трёхкратным чемпионом Италии, а также обладателем Суперкубка Италии 2001 года. Карьеру Зебина завершил в 2014 году.