«Шальке» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

19 сентября в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги между «Шальке» и «Баварией». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шальке» — «Бавария».
Ранее команды встречались 55 раз. 11 матчей завершились победой «Шальке», 17 раз команды сыграли вничью, и 27 раз сильнее оказывались футболисты «Баварии».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 4 февраля 2017 года и завершилась вничью со счётом 1:1.
После четырёх туров на счёту обеих команд по девять очков. При этом «Бавария» занимает третье место в таблице Бундеслиги, а «Шальке» расположился на четвёртой строчке.
Согласно котировкам, «Бавария» не оставит шансов «Шальке» в матче Бундеслиги