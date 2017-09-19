Дзюба — Виллаш-Боашу: очень скучаю, вы — мой любимый тренер!

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает с китайским «Шанхай СИПГ», отреагировал на видеоролик, в котором форвард петербургского клуба Артём Дзюба разыграл девочку перед матчем с «Уфой» (3:0).
Видео эпизода с Дзюбой можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ха-ха! Топ! Скучаю по тебе, друг мой», — написал Виллаш-Боаш в комментариях в «Инстаграме».
На что Дзюба, который ранее работал с Виллаш-Боашем в «Зените», ответил: «Большое вам спасибо, мистер! Очень скучаю без вас. Вы мой любимый тренер!»
Нападающий «Зенита» Дзюба перед матчем разыграл девочку, дёргая её за косы