Зидан подтвердил, что подпишет новый контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в скором времени продлит контракт со своим нынешним клубом. Специалист отметил, что это уже решённый вопрос. Действующее соглашение 45-летнего специалиста истекает по окончании текущего сезона.
«Что касается нового контракта, это уже решённый вопрос, но это ничего не значит. Я забочусь о сегодняшнем дне и не заглядываю в будущее, это сложно», — цитирует Зидана AS.
Зинедин Зидан возглавил «Реал» в январе прошлого года. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, Суперкубок страны, дважды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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