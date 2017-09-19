Азар готов впервые в сезоне выйти в стартовом составе «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар должен впервые в этом сезоне появиться на поле с первых минут в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест».
Напомним, что из-за травмы, полученной в начале июня, бельгийский футболист полностью пропустил предсезонный период.
26-летний хавбек в нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах «Челси», но в каждом выходил на замену.
«Для Эдена сейчас правильный момент, чтобы выйти с первых минут и постараться сыграть весь матч», — приводит слова главного тренера «Челси» Антонио Конте Sky Sports.
Матч Кубка лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 20 сентября. Начало — в 21:45 мск.
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