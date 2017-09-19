Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо выбыл из строя на 3-4 недели

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо пропустит от трёх до четырёх недель из-за растяжения связок голеностопа, информирует Football Italia.
24-летний футболист получил травму на прошлой неделе во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3). Врачи предполагали, что Де Шильо сломал лодыжку, вследствие чего мог выбыть до конца года, однако всё оказалось не так серьёзно.
Де Шильо перешёл в «Ювентус» из «Милана» минувшим летом. В текущем сезоне защитник провёл лишь одну игру в составе туринской команды во всех турнирах.
Хёведес — в общей группе «Ювентуса», Де Шильо продолжает восстанавливаться