Журналистам, освещающим ЧМ-2018, предложили дать право бесплатного проезда

Член Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий право бесплатного проезда в дополнительных поездах к местам проведения чемпионата мира 2018 года для аккредитованных журналистов, сообщает «Парламентская газета».
Из пояснительной записки к документу следует, что предложение подготовлено во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко о предоставлении права бесплатного проезда в поездах аккредитованным представителям СМИ после предъявления ими паспорта и карты аккредитации.
Проезд журналистов будет осуществляться в пределах нормы мест, которая была утверждена приказом Министерства транспорта России. Обязательство России об обеспечении аккредитованных СМИ правом бесплатно пользоваться услугами железнодорожного транспорта содержится также в заявочной книге «Россия-2018».