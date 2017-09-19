Соу: у фанатов ЦСКА и «Динамо» мирные отношения, но на поле друзей не бывает

Полузащитник «Динамо» Самба Соу призвал болельщиков посетить матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра пройдёт в Химках 23 сентября.
«Я знаю, что ЦСКА – один из ведущих клубов России, который постоянно играет в Лиге чемпионов и ежегодно ставит перед собой задачу по завоеванию золотых медалей. Мне также рассказали, что если „Спартак“ и „Зенит“, с которыми мы играли ранее, это принципиальные оппоненты, отношения фанатов никак не назвать дружескими, то с „армейцами“ как раз всё мирно, по-доброму, и дерби в субботу пройдёт в несколько иной атмосфере.
Однако на поле друзей не бывает, мы выйдем на матч точно с тем же настроем, что против и «Спартака», и «Зенита». Самое главное для «Динамо» — показать свою лучшую игру, тогда, уверен, сможем рассчитывать на победу. Очень надеюсь на поддержку наших замечательных болельщиков. При заполненных трибунах одержать победу нам будет гораздо проще. Приходите на футбол!" — цитирует Соу пресс-служба «Динамо».