Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» продлил контракт с лучшим бомбардиром

Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе продлил контракт с клубом из Сан-Себастьяна. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Бразильский футболист перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2016 года из уругвайского клуба «Депортиво Мальдонадо» и по итогам сезона-2016/17 стал лучшим бомбардиром испанской команды в Примере, забив 12 голов в 28 матчах.
«Реал Сосьедад» является соперником санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Первая игра между командами пройдёт 28 сентября в России, вторая — 7 декабря в Испании.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттер»-аккаунте «Реала Сосьедад».
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«Железнодорожники» и питерцы сыграют соответственно с «Копенгагеном», «Шерифом», «Злином» и «Реалом Сосьедад», «Русенборгом», «Вардаром».