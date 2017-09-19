Кокорин и Заболотный признаны MVP 10-го тура РФПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Тосно» Антон Заболотный признаны MVP 10-го тура российской Премьер-Лиги.
За Кокорина проголосовали три члена постоянного жюри «Чемпионата», в опросах на странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» читатели поставили Кокорина на первое место, что принесло ему шесть дополнительных баллов.
Заболотный получил восемь баллов от членов постоянного жюри и один балл по итогам голосования во «ВКонтакте».
В итоге Кокорин и Заболотный набрали по девять баллов и стали лучшими игроками прошедшего тура.
На звание MVP 10-го тура российской Премьер-Лиги также претендовали: Витиньо (ЦСКА) – 8 баллов, Вандерсон («Краснодар») – 7, Фёдор Смолов («Краснодар») – 5, Квинси Промес («Спартак») – 4, Василий Березуцкий (ЦСКА) – 2, Александр Довбня («СКА-Хабаровск») – 1, Артур Нигматуллин («Амкар») – 1, Кристиан Нобоа («Зенит») – 1 и Себастьян Дриусси («Зенит») – 1.