Вышел 10-й выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек».
Ведущая Даша каждую неделю рассматривает важные спортивные события глазами девушки, которая ничего не понимает в спорте.
В очередном выпуске:
— сборная России заняла четвёртое место на чемпионате Европы по баскетболу;
— конфликт между нападающими «ПСЖ» Эдинсоном Кавани и Неймаром;
— российская футболистка Надежда Карпова будет играть за «Валенсию»;
— российскую дзюдоистку дисквалифицировали из-за мобильного телефона.
Смотрите 10-й выпуск программы «Неделя спорта глазами девушек на „Чемпионате“.
Девятый выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»