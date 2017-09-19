Девочка, над которой пошутил Дзюба, получила его футболку

Девочка, над которой пошутил нападающий «Зенита» Артём Дзюба, получила футболку футболиста, сообщает официальный «твиттер» петербургского клуба.
Напомним, что Дзюба перед домашним матчем 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0) разыграл одну из девочек, которая выходила на поле вместе с футболистами. Форвард в подтрибунном помещении, стоя сзади, дёргал её за косички, при этом показывая девочке, что это делает не он, а стоящий рядом с ней мальчик.
Посмотреть фотографию и видео можно в «твиттере» «Зенита».