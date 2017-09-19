«Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч с «Кубанью»

«Спартак» не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью». Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью московского клуба Леонид Трахтенберг. В СМИ появилась информация, что причиной задержки стала поломка самолёта.
«Ничего не знаю про сломанный самолёт. Рейс задержали. Когда вылетим, не знаю пока», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Матч «Кубань» — «Спартак» должен состояться завтра, 20 сентября. Начало — в 19:00 мск.