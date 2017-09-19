Трезеге: в лице Мостового и Карпина проявилась футбольная сила России

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге рассказал, каких российских футболистов он знает.
«К сожалению, я не знаю российских игроков, потому что в командах, за которые я выступал, не было партнёров из России. В моей карьере был только один матч против российской команды — питерского «Зенита». Поэтому я не могу назвать конкретных имён. Но я общался с Фабио Капелло, когда он тренировал сборную России. После того разговора я пришёл к выводу, что ваша команда хочет развиваться и показывать высокий уровень. Сборная России к этому стремится. На предстоящем ЧМ россиянам поможет желание побеждать и поддержка болельщиков. Поэтому играть против вас будет совсем не легко. Когда у команды хотя бы два-три сильных игрока, против неё уже тяжело играть.
Что касается предыдущих поколений, то все знают Мостового и Карпина. В их лице проявилась футбольная сила России. Сейчас, как я понимаю, у вас новая команда, у неё другая игровая философия. Мне кажется, Россия стремится выйти на новый уровень. Манчини и Каррера уехали тренировать «Зенит» и «Спартак», они добиваются здесь успеха, так что в Италии чемпионат России на виду», — поведал Трезеге в интервью интернет-изданию «Лента.ру».