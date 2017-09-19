Юрченко: 18-е место «Тюмени» в ФНЛ — это не показатель

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился эмоциями в связи с непопаданием в заявку команды на гостевой кубковый матч с «Тюменью», а также прокомментировал отношение многих клубов к этому турниру.
«Я не поехал на кубковый матч с „Тюменью“ по решению тренерского штаба. Наверное, они решили дать шестерым основным футболистам паузу. В Тюмень взяли тех, у кого на данный момент меньше игровой практики, чтобы они себя проявили. Мы, конечно, расстроены, что у нас нет возможности помочь команде. Приходится поддерживать „Тосно“ на расстоянии, из Санкт-Петербурга. Усталости у меня нет. Мне 31 год — какая может быть усталость?
Я представляю, что за команда нам будет противостоять, и знаю, что это за город — Тюмень. То, что они занимают 18-е место в ФНЛ, — это не показатель. На одну игру может собраться любая команда, будучи даже представителем КФК. Нужно выходить, играть с полной самоотдачей, чтобы добиться положительного результата и ехать обратно в Питер с улыбкой на лице.
Кубок России — это, конечно, самый короткий путь для попадания в еврокубки. Нужно выиграть всего четыре матча — и ты в финале. Не знаю, почему российские гранды часто везут на кубковые игры резервные составы. Даже если посмотреть на Европу, там такой практики нет. Там в основном играет вся большая обойма, все варьируются, выходят на поле по очереди. Так, в принципе, происходит и в „Тосно“, — сказал Юрченко в эфире Спорт FM Санкт-Петербург.