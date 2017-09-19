Мбаппе — о том, хочет ли он бить пенальти в «ПСЖ»: нет, это создаёт проблемы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о ситуации с нереализованным форвардом парижской команды Эдинсоном Кавани пенальти в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:2).
Напомним, по ходу матча Кавани и ещё один нападающий «ПСЖ», Неймар, спорили, кому из них исполнять пенальти и штрафные.
«Он не забил пенальти, иногда мяч залетает в ворота, иногда – нет. Он был раздражён впоследствии, но он великолепный игрок и забьёт много голов в будущем", — заявил Мбаппе, которого спросили, хотел ли бы он исполнять пенальти в «ПСЖ»
18-летний футболист засмеялся и добавил: «Нет, это только создаёт проблемы», сообщает AS.
Президент «ПСЖ» опроверг информацию о конфликте между Кавани и Неймаром