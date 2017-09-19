Будогосский: в эпизоде с голом «Амкара» имело место нарушение правил

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал спорные судейские эпизоды в матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Амкар» (0:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Начну с послематчевых замечаний Сёмина, которого я уважаю. Вынужден согласиться с его словами. В эпизоде с голом „Амкара“ имело место нарушение правил, и для Кирилла важно разобраться, почему это произошло. Возможно, он ещё не вкатился в игру, а это шла первая минута. Безусловно, футболист „Амкара“ фолил. Это нарушение не прямо, но косвенно привело к взятию ворот. Арбитр должен был реагировать.
На 87-й минуте нарушение на Эдере было. Безусловно, нужно было выносить жёсткие дисциплинарные санкции, поскольку форвард вываливался на вратаря, выходил на ударную позицию и мог забить. Только это не пенальти, а штрафной. Судья ошибся», — сказал Будогосский в эфире программы «Свисток».
Видео гола Гащенкова можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.