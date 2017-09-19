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«Лестер» запретил троим болельщикам посещать стадион за гомофобские кричалки

19 сентября 2017, вторник. 20:40 Футбол

«Лестер Сити» запретил троим болельщикам посещать стадион за гомофобские скандирования, сообщает Sky Sports.

Этим фанатам запрещёно посещать матчи команды на стадионе «Кинг Пауэр» на срок от двух до 12 месяцев, за то что они скандировали кричалки гомофобского характера во время домашнего матча «лис» против «Байтон энд Хоув Альбион» (2:0) 19 августа в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги.

В отношении двоих человек, которым было запрещено посещать стадион, были открыты уголовные дела: один получил предупреждение от полиции, другой — значительный штраф.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Лестер Сити Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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