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УЕФА может исключить Брюссель из числа городов — хозяев Евро-2020

19 сентября 2017, вторник. 22:18 Футбол

Брюссель может лишиться права на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года из-за задержки строительства стадиона.

Как сообщает AP, исполнительный комитет УЕФА может принять решение по этому поводу на встрече 20 сентября.

После того как на прошлой неделе в Брюсселе были поданы новые документы для строительства арены, УЕФА может дождаться декабрьского заседания исполкома и утвердить окончательный список 13 городов, в которых в 2020 году будут проходить матчи чемпионата Европы. «Евростадиум» в Брюсселе должен принять три матча группового этапа и один матч 1/8 финала. По данным источника, в качестве возможной замены Брюсселю рассматриваются Уэльс и Франция.

По словам генерального секретаря Королевской бельгийской футбольной ассоциации Коэна де Брабандера, стадион ещё может быть готов, как и было обещано, в 2019 году.

Напомним, что в честь 60-летия чемпионата Европы УЕФА проведёт Евро-2020 в 13 городах по всему континенту.

Источник: AP Сообщить об ошибке
Теги
Евро-2020
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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