«Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик

«Валенсия» разгромила «Малагу» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
На 17-й минуте Сантьяго Лоренсо вывел «летучих мышей» вперёд. Во второй половине игры итальянский нападающий Симоне Дзадза оформил хет-трик, а Родриго закрепил победу команды Марселино Гарсии Тораля.
«Валенсия» набрала девять очков и вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» за пять туров не набрала ни одного балла и занимает последнюю позицию.