Женская сборная России со счётом 0:6 проиграла англичанкам

Во вторник, 19 сентября, женская сборная России начала выступление на отборочном турнире чемпионата мира 2019 года. Соперником россиянок стала команда Англии. Встреча, прошедшая в городе Биркенхед на стадионе «Прентон Парк», завершилась разгромом подопечных Елены Фоминой со счётом 0:6.
На 30-й минуте российская сборная осталась вдесятером — Ксения Цыбутович получила вторую жёлтую карточку и была удалена с поля.
Женщины. Отборочный турнир ЧМ-2019
Англия – Россия — 6:0 (4:0)
Голы: Пэррис, 11 (1:0); Тейлор, 14 (2:0); Ноббс, 36 (3:0); Бронз, 44 (4:0); Дагган, 57 (5:0); Дагган, 84 (6:0).
Незабитый пенальти: Кирби, 31.
Удаление: Цыбутович, 30.
Россия: Щербак, Кожникова, Чоловяга (Беломытцева, 33), Смирнова, Сочнева (Пантюхина, 79), Данилова, Федорова, Зиястинова, Цыбутович, Коваленко, Ел. Морозова.