Спортивный директор «Динамо» СПб: нам нечего бояться в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Динамо» Санкт-Петербург Андрей Орлов поделился ожиданиями от дерби с «Зенитом» в 1/16 финала Кубка России. Матч состоится в четверг, 21 сентября.
«Конечно, для нас встретиться с таким соперником, как „Зенит“, тем более в их нынешнем состоянии, — большое событие для всех: для персонала, руководителей, футболистов, тренерского штаба. Мы ждём этой игры с нетерпением. У нас перед жеребьёвкой было четыре варианта — „Зенит“, ЦСКА, „Спартак“ или „Краснодар“. Поэтому мы заранее испугались. Ну а так, в принципе, нам бояться нечего, поскольку результат не довлеет. Мы сыграем на хорошем стадионе, с отличным соперником. Надеемся, большая зрительская аудитория нас только мотивирует», — сказал Орлов в программе #Такойфутбол.