Полузащитник «Авангарда»: рады, что сможем сыграть с ЦСКА

Полузащитник курского «Авангарда» Денис Синяев поделился своими эмоциями и ожиданиями от матча с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России, который состоится в Курске 20 сентября.
«Соперник у нас хороший, ЦСКА — серьёзный клуб. Рады, что у нашей команды получится сыграть с „армейцами“. Готовимся как обычно, к игре на Кубок. О ЦСКА много не скажешь, поскольку про него все и так всё знают. Они только недавно играли в Лиге чемпионов. Рад, что мы с ними встретимся», — сказал Биджиев в эфире программы «Все на матч».
ЦСКА отправился на матч Кубка России в Курск без ряда основных игроков