Павлюченко: есть мысль отучиться на тренера, но пока тренировать не хочу

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко, ныне выступающий за «Арарат», рассказал о планах на будущее.
«У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока играю. Это, думаю, не помешает. Что будет завтра — посмотрим. Я ещё молодой, ещё хочется поиграть. О завершении карьеры не думаю. Сезон-два отыграю, а потом будет видно. Сейчас я не вижу себя тренером. Много задавал себе вопрос о том, надо ли мне это, хочу ли я остаться в футболе. Пока не хочу оставаться в футболе и тренировать.
Когда ты каждый день в футболе, у тебя тренировки, сборы перелёты, кипишь в футбольной жизни, а потом всё это вдруг заканчивается, ты садишься и тебе тяжело. Поэтому кто-то играет за ветеранов, чтобы быть в футболе и после окончания карьеры. Если есть какой-то бизнес, то зачем тебе футбол? А кто-то накопил деньги и вкладывает их в тот же футбол. Есть разные люди", — сказал Павлюченко в интервью программе «Футбол России».