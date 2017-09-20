«Челси» проявляет интерес к 16-летнему форварду «Дженоа» Пеллегри

Лондонский «Челси» заинтересовался услугами 16-летнего нападающего «Дженоа» Пьетро Пеллегри, сообщает The Sun со ссылкой на Secolo XIX. Наставник синих Антонио Конте лично выразил желание поработать с талантливым футболистом.
Нападающий забил два гола в матче 4-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Лацио» (2:3), став самым молодым автором дубля в истории Серии А. Несмотря на юный возраст, Пеллегри уже достаточно окреп физически, чтобы заиграть в АПЛ, считает источник. Проблемой может стать нежелание форварда покидать родной клуб.
16-летний Пеллегри стал самым молодым автором дубля в истории Серии А