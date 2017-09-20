Анчелотти: Хамес ещё не готов на 100 процентов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шальке» в пятом туре немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Мы показали хорошую игру на протяжении всех 90 минут. Мы сыграли в хорошем ритме и были компактны в обороне. Хамес сыграл очень хорошо и славно поработал на команду, но он ещё не готов на 100 процентов в плане выносливости. Впрочем, сегодня все наши игроки были хороши, трудно выделить кого-то одного», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
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