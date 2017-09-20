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Зидан: не знаю, зачем освистывают Бэйла, на «Сантьяго Бернабеу» освистывали всех

20 сентября 2017, среда. 06:20 Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что на стадионе «Сантьяго Бернабеу» освистывали всех без исключения футболистов команды. Французский специалист сказал это, в очередной раз отвечая на вопрос о полузащитнике Гарете Бэйле, который в последнее время неоднократно подвергался освистыванию.

«Я не знаю, зачем освистывают Бэйла, так как не могу залезть в головы людей. Но здесь освистывали всех. Не думаю, что был хотя бы один игрок, которого бы не освистывали на «Сантьяго Бернабеу». Это часть карьеры игрока, но иногда не бесполезно отмечать, что ты не был на должной высоте. Я говорю не о Гарете, а вообще. Со мной также случалось подобное, и это было полезно для меня, поскольку в следующем матче хочешь сыграть лучше», — цитирует Зидана Marca.

Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Зинедин Зидан
Новости. Футбол
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