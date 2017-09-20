Вальверде объяснил, почему Луис Суарес не сыграл в матче с «Эйбаром»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде объяснил, почему нападающий команды Луис Суарес не вышел на поле в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром». Каталонский клуб разгромил соперника со счётом 6:1, а аргентинский форвард Лионель Месси стал автором покера.
«Я думаю, что эта пауза скажется на Суаресе соответствующим образом. Луис чувствует себя хорошо, но я подумал, что перерыв в игре скажется на нём неплохо. Мы надеемся, что это пойдёт ему на пользу во всех смыслах. В этой встрече у нас была возможность предоставить отдых некоторым игрокам, а другим дать шанс выйти на поле, поскольку они этого заслуживают», — приводит слова Вальверде Marca.
Луис Суарес: это привилегия – играть с лучшим футболистом мира