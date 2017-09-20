Левандовски высказался неоднозначно о своём будущем в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски в очередной раз ответил на вопрос о своём будущем в немецком гранде. В последние дни в Германии этот вопрос обсуждался неоднократно.
«Все знают, насколько быстро происходят изменения в футболе. Есть футболисты, которые в ответ на соответствующий вопрос говорят, что хотели бы завершить свою карьеру в клубе, где играют в данный момент. Но затем клуб выражает благодарность этому игроку и говорит, что он им больше не нужен. Для меня важно то, что у меня действующий контракт с «Баварией» до 2021 года, и мы чувствуем себя в Мюнхене хорошо. Я уже 10 лет слышу спекуляции обо мне. Сначала мне приходилось нелегко, но затем я привык к этому», — цитирует Левандовского 11Freunde.
Салихамиджич не обеспокоен слухами о возможном переходе Левандовского в «Реал»