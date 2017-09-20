Иорданская принцесса ищет доказательства коррупции в ФИФА с помощью детективов

Иорданская принцесса Айя бин аль-Хуссейн уже более года тайно работает с британскими частными детективами, пытаясь собрать доказательства коррупции в глобальном футболе. Принцесса пользуется услугами компании Quest, сотрудники которой встречались с нынешними и бывшими должностными лицами ФИФА, а также с другими представителями мира футбольной политики. Британские детективы также сотрудничают с федеральными следователями США, пишет New York Times.
Следствие также повышает вероятность появления новых обвинений и арестов в отношении высших должностных лиц. Стоить напомнить, что дело, инициируемое прокурорами США в 2015 году, привело к отставкам большинства из высшего руководство ФИФА, включая бывшего главу органа Зеппа Блаттера.
Ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА Чак Блейзер умер в возрасте 72 лет