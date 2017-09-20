Хески: Окслейд-Чемберлен разочаровал, можно забыть, что он вообще играл

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эмиль Хески поделился мнением о поражении красных от «Лестер Сити» (0:2) в гостевом матче Кубка английской лиги, отдельно отметив неудачную игру новичка мерсисайдцев Алекса Окслейд-Чемберлена.
«С учётом владения мячом и созданных возможностей для взятия ворот «Ливерпуль» должен был победить. Но команда не была достаточно хороша в своих оборонительных действиях. В ситуации с первым пропущенным мячом можно было бы легко справиться, но игроки оказались безучастны.
Окслейд-Чемберлен разочаровал, можно забыть, что он вообще играл. Мы ожидали, что он активно будет действовать на фланге, но не увидели этого», — приводит комментарий Хески Sky Sports.
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