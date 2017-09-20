Лёв верит, что Нойер вернётся в строй таким же сильным

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил поддержку голкиперу национальной команды Мануэлю Нойеру. У стража ворот мюнхенской «Баварии» был диагностирован перелом левой ноги, в результате чего он подвергся хирургическому вмешательству. Согласно прогнозам врачей, до января он на поле не выйдет.
«Мне ужасно жаль, что с Нойером приключилась такая история. Это удар для него. Мануэль обладает сильным характером, волей и дисциплиной. Поэтому он сделает всё, чтобы вернуться в строй таким же сильным. Он сейчас в отличных руках и знает, что получит всю необходимую помощь как от сборной, так и от «Баварии», — цитирует Лёва интернет-портал Goal.
Голкипер «Баварии» Нойер раньше января на поле не выйдет