Спортивный директор «Барселоны»: Паулиньо нам очень поможет

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес доволен приобретением полузащитника сборной Бразилии Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». За футболиста китайцы получили € 40 млн.
«Паулиньо своей игрой способствует тому, чтобы мы были довольны и спокойны. Мы хотим, чтобы наша команда побеждала, а болельщики были довольны. Сезон длинный, и сложности могут возникнуть в любой момент. Паулиньо нам очень поможет. У него сильный характер, и он привык играть на самом высоком уровне. Паулиньо быстро адаптируется к игре «Барселоны», с таким игроком всё получается легче», — цитирует Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
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