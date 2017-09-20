Бывший защитник сборной Украины Шевчук возглавил юношескую команду «Шахтёра»

Бывший защитник сборной Украины и «Шахтёра» Вячеслав Шевчук, проведший в донецком клубе 13 сезонов и завоевавший 20 титулов, назначен на должность тренера юношеской команды «горняков» U17.
«Очень рад, что мне представилась возможность сделать свои первые тренерские шаги в родном клубе. Можно сказать, я никуда и не уходил. Я уже успел окончить тренерские курсы, получил диплом и теперь хочу делиться своим опытом и знаниями с молодыми футболистами. Начать карьеру тренера в родном «Шахтёре» – большая честь для меня.
У дончан все привыкли видеть красивый, атакующий и результативный футбол. Будем работать в этом направлении. Есть задача подготовить как можно больше исполнителей для первой команды. Я уже беседовал с ребятами и сказал, что всё в их руках, ногах и головах. Надо с максимальной отдачей подходить к каждой игре и тренировке. Нельзя позволять себе расслабленности и в чём-то недорабатывать. Моя цель – увидеть этих футболистов в основном составе «Шахтёра», — цитирует Шевчука пресс-служба чемпионов Украины.