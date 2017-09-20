Погба рассказал, кого в «Манчестер Юнайтед» он считает своим личным наставником

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался, что восхищается игрой бывшего футболиста манкунианцев Пола Скоулза, а также своего нынешнего одноклубника Майкла Кэррика.
«Я многому научился от Скоулза, а от Майкла постоянно узнаю что-то новое. Он для меня пример, я постоянно слежу за тем, как он тренируется.Перед матчами Майкл подходит ко мне и просит быть на поле спокойным. Я всегда слушаю его советы, он для меня как личный наставник.
Скоулз ушёл из футбола, но много лет назад я следил за его игрой. Сыграть во встрече, которая была бы посвящена ему, было мечтой для меня», — цитирует француза Mirror.
Моуринью опроверг информацию, что Погба пропустит три месяца