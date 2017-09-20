Полузащитник «Ромы» Пеллегрини попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Corrierre dello Sport пишет, что в поле зрения манкунианцев 21-летний футболист попал во время матча 4-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (3:0). Скауты просматривали Раджу Найнгголана, но в результате им также приглянулся Пеллегрини, который провёл на поле 90 минут.
Накануне представители «Манчестер Юнайтед» связались с агентом итальянского футболиста, запросив информацию об игроке. Контракт Лоренцо Пеллегрини с «Ромой» действует до лета 2022 года, а сумма выкупа составляет € 30 млн.
В текущем сезоне Пеллегрини принял участие в 2 матчах итальянской Серии А.
Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали полузащитника «Ромы» Найнгголана