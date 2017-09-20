Четыре основных футболиста «МЮ» не сыграют против «Бёртон Альбион» в Кубке лиги

Четыре основных футболиста «Манчестер Юнайтед» не примут участия в матче 3-го раунда Кубка лиги с «Бёртон Альбион». Об этом рассказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
«Нет, я не собираюсь делать 11 изменений, но четырём футболистам я предоставил двухдневный отдых. Кто эти игроки? Давид де Хеа, Антонио Валенсия, Матич и Бейи. Это футбол, сегодня они отдыхают, но если мы выйдем в следующий раунд, эти парни, вероятно, будут играть, а я дам отдых другим», — цитирует Моуринью Manchester Evening News.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёртон Альбион» состоится 20 сентября. Начало – в 22:00 мск.
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Моуриньо делает своё дело.