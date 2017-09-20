Азар: под руководством Конте я начал прогрессировать уже через неделю

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что он стал прогрессировать сразу после того, как лондонскую команду возглавил Антонио Конте.
«Уже через неделю под его руководством я стал прогрессировать. Не только в „Челси“, но и в „Ювентусе“ он показал всем, что является хорошим тренером, и я думаю, что впереди у него ещё много успешных лет карьеры», — цитирует Азара The Independent.
Из-за травмы, полученной в начале июня, бельгийский футболист полностью пропустил предсезонный период. Ожидается, что Азар должен впервые в этом сезоне появиться на поле с первых минут в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест», который состоится сегодня.
Азар готов впервые в сезоне выйти в стартовом составе «Челси»