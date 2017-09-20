Конте: я первый, кто готов доверять молодым игрокам, если они заслуживают шанс

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии сегодняшнего матча с «Ноттингем Форест» в третьем раунде Кубка английской лиги рассказал, что готов доверять как молодыми игрокам, так и опытным футболистам.
«Каждый тренер хочет побеждать. Мне всё равно, молодой это игрок или старый. Если 36-летний игрок может меня порадовать и поможет мне победить, я выпущу его на поле. И то же самое касается 16-летнего игрока, я готов это сделать. Не забывайте, свой первый матч в Серии А я провёл, когда мне было 16 лет. Думаю, я первый, кто готов доверять молодым игрокам, если они заслуживают шанс и могут помочь мне победить, потому что я хочу побеждать, а не проигрывать.
Когда ты начинаешь свою карьеру в команде, которая не борется за титул, проще найти место, потому что клубы стараются давать шансы молодым игрокам, поскольку затем могут их продать. Это огромная разница – начинать карьеру в команде, которая борется за титул, или в команде, которая борется за выживание либо идёт в середине таблицы", — цитирует итальянца пресс-служба «Челси».