Наставник «Бетиса» сравнил «Реал» с «Барселоной» времён Гвардиолы

Главный тренер «Бетиса» Энрике Сетьен в преддверии выездного матча 5-го тура чемпионата Испании поделился мнением о «Реале».
«Думаю, «Реал» сейчас на таком же уровне, что и «Барселоны» в лучшие времена под руководством Хосепа Гвардиолы. Эти обе команды схожи, а в дополнение есть физическая сила, которая была не у всех футболистов команды Гвардиолы. Я получаю наслаждение, видя, как они контролируют мяч, проводят комбинации, и учусь у них», – цитирует Сетьена Football Espana.
«Бетис» в первом туре Примеры в гостях уступил «Барселоне» (0:2), а с «Реалом» сыграет 20 сентября.