Конгресс УЕФА в 2019 году состоится 7 февраля в Риме

Очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций в 2019 году состоится 7 февраля в Риме. Об этом на внеочередном конгрессе УЕФА сегодня сообщил президент организации Александер Чеферин. Ближайший очередной конгресс организации запланирован на 26 февраля 2018 года в Братиславе.
Сегодня, как уже ранее сообщалось, в ходе 13-го внеочередного конгресс УЕФА, который проходит в Женеве, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин официально был избран членом европейского совета ФИФА.
Сорокин официально избран членом совета ФИФА